Женщина заманила к себе 16-летнюю беременную школьницу и вырезала у нее ребенка

В Бразилии женщину задержали за то, что она напала на 16-летнюю девушку и попыталась присвоить ее ребенка. Об этом сообщает Toofab.

Инцидент произошел в Мату-Гросу. По данным издания, 25-летняя женщина по имени Натали Хелен Мартинс Перейре заманила беременную школьницу к себе домой, пообещав бесплатные вещи для ребенка. В доме она напала на девушку и вырезала младенца. После этого подросток не выжил.

После этого вместе с мужем Перейре отправилась в роддом, где поведение пациентки показалось врачам странным. Сначала она отказывалась от осмотра, но позже выяснилось, что женщина не находится в послеродовом периоде. При этом пациентка пыталась кормить младенца грудью, но молока у нее не было.

Врачи обратились в полицию, после чего женщину задержали. Она заявила, что ее супруг и другие родственники не имеют к произошедшему отношения. Вину задержанная признала.

Известно, что за полгода до инцидента у нее произошел выкидыш. У женщины есть еще дети, полицейские выяснят, являются ли они ей родными.

Ранее в Бразилии женщина съела сердце бездомного, чтобы отомстить за насилие.