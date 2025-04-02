Россиянка получила больше миллиона рублей выплат на несуществующего ребенка

На Сахалине девушку обвинили в получении пособий на несуществующего ребенка

На Сахалине девушку заподозрили в получении выплат на несуществующего ребенка. Об этом сообщает «МВД медиа».

По версии правоохранителей, в 2021 году из Пензы в Южно-Сахалинск на заработки приехала 23-летняя девушка. Там она познакомилась с неизвестной, которая предложила ей купить фальшивое свидетельство о рождении ребенка.

Девушка согласилась и предоставила липовый документ в подразделение соцзащиты, чтобы получить материальную помощь как мать-одиночка. В результате она получила единовременную выплату, также до 2024 года аферистке выплачивались ежемесячные пособия. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Полицейские выявили факт противоправной деятельности и возбудили в отношении россиянки уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Ей избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Самаре женщина три года получала пособия на выдуманных детей.