Группу из Ингушетии будут судить за несообщение о террористах

В Республике Ингушетия завершили расследование уголовных дел в отношении пятерых жителей, обвиняемых в несообщении о террористах, присягнувших лидеру международной террористической организации. Об этом пишет Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону на официальном сайте.

По версии правоохранителей, летом прошлого года обвиняемые в личной беседе с двумя жителями Ингушетии узнали о том, что последние дали присягу верности лидеру международной организации, запрещенной в России.

Уточняется, что на момент преступления двоим фигурантам не было 18 лет. Уголовное дело следователи возбудили по статье 205.6 УК РФ («‎Несообщение о преступлении»), по ней грозит до года колонии.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу, заключили в Следкоме Республики.

В середине апреля сообщалось, что двое жителей Ингушетии стали фигурантами уголовных дел по подозрению в сокрытии информации о просьбе одного из террористов собрать деньги для совершения преступлений. По информации следствия, участник запрещенной на территории России международной террористической организации в августе 2023 года обратился к имамам мечетей Карабулака и Назрани с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, которая была необходима для продолжения террористической деятельности.

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