На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группу из Ингушетии будут судить за несообщение о террористах

СК Ингушетии: группу жителей будут судить за несообщение о терроризме
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Республике Ингушетия завершили расследование уголовных дел в отношении пятерых жителей, обвиняемых в несообщении о террористах, присягнувших лидеру международной террористической организации. Об этом пишет Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону на официальном сайте.

По версии правоохранителей, летом прошлого года обвиняемые в личной беседе с двумя жителями Ингушетии узнали о том, что последние дали присягу верности лидеру международной организации, запрещенной в России.

Уточняется, что на момент преступления двоим фигурантам не было 18 лет. Уголовное дело следователи возбудили по статье 205.6 УК РФ («‎Несообщение о преступлении»), по ней грозит до года колонии.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу, заключили в Следкоме Республики.

В середине апреля сообщалось, что двое жителей Ингушетии стали фигурантами уголовных дел по подозрению в сокрытии информации о просьбе одного из террористов собрать деньги для совершения преступлений. По информации следствия, участник запрещенной на территории России международной террористической организации в августе 2023 года обратился к имамам мечетей Карабулака и Назрани с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, которая была необходима для продолжения террористической деятельности.

Ранее появилось фото подростка, напавшего на пост ДПС в Чечне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами