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Два жителя Ингушетии стали фигурантами дела о сокрытии информации о терроризме

СК: двух имамов уличили в сокрытии информации о терроризме в Ингушетии
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Максим Блинов/РИА Новости

Двое жителей Ингушетии стали фигурантами уголовных дел по подозрению в сокрытии информации о просьбе одного из террористов собрать деньги для совершения преступлений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.

По информации следствия, участник запрещенной на территории России международной террористической организации в августе 2023 года обратился к имамам мечетей Карабулака и Назрани с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, которая была необходима для продолжения террористической деятельности.

В СК подчеркнули, что подозреваемые знали о совершении преступления, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Имамам вменяют статью Уголовного кодекса России «Несообщение о преступлении».

Накануне сообщалось, что сотрудники спецслужб задержали в Ингушетии двух имамов по подозрению в связях с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Отмечается, что Мухаммад Тамасханов был задержан в Назрани, а Магомед Султыгов — в Карабулаке. Следствие полагает, что имамы являются сторонниками радикальных религиозных идей.

Ранее появилось фото подростка, напавшего на пост ДПС в Чечне.

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