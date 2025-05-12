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Российский школьник из-за нужды в деньгах четыре года продавал интимные фото извращенцу

«КП»: в Екатеринбурге мальчик четыре года продавал мужчине свои неприличные фото
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Depositphotos

В Екатеринбурге мальчик из-за нужды в деньгах четыре года продавал взрослому мужчине свои неприличные фото. Об этом со ссылкой на источник сообщает «КП-Екатеринбург».

Все началось в 2021 году, когда школьник познакомился с ранее судимым мужчиной, которому признался, что ему не хватает денег. Под предлогом финансовой помощи 34-летний житель Верхней Салды, работающий электромонтажником, организовал систематическую покупку неприличных фото у мальчика. Он платил ему от 2,5 тысячи до 10 тысяч рублей за материалы. Для удобства расчетов злоумышленник даже оформил ребенку банковскую карту.

Его задержали после того, как о ситуации узнала мать пострадавшего. Подозреваемый признал свою вину. По какой статье были квалифицированы действия мужчины пока неизвестно.

Ранее опекун годами растлевал подопечных с умственной отсталостью в Иркутске.

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