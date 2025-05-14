Полицейский в Бразилии выстрелил в мужчину, посмотревшего на его девушку

В Бразилии полицейский выстрелил в мужчину, который якобы посмотрел на его девушку, пишет Daily Mail.

Власти Бразилии начали расследование после инцидента, в результате которого уличный торговец получил огнестрельное ранение от ревнивого начальника полицейского, который, как утверждается, выстрелил в него из-за того, что тот «посмотрел» на его спутницу.

По данным следствия, полицейский Луис Альберто Брага де Кейрос, находясь вне службы, подошел к 26-летнему Эммануэлю Апори и начал толкать его и угрожать. Затем между мужчинами произошла стычка, в ходе которой которой сотрудник достал пистолет и выстрели сопернику в ногу.

По словам свидетелей, мотивом для нападения стало то, что Кейрос якобы подумал, будто Апори уделял внимание его девушке — Тамирес Кавальканти. Мать пострадавшего заявила, что ее сын всего лишь нечаянно встретил женщину ранее в спортзале и старался избегать контакта, чтобы не вызвать ревность у его спутника.

Эммануэль был госпитализирован в местную больницу, а затем перевезен в более крупное медицинское учреждение в Ресифи, где ему провели операцию. Сейчас его состояние стабильное.

После случившегося Луис Альберто временно отстранен от должности на 120 дней, а его оружие было изъято для дальнейшего расследования. Однако Ассоциация делегатов штата Пернамбуку, представляющая интересы правоохранителей, заявила, что действия Кейроса были актом самообороны. По их словам, он представился офицером полиции и предупредил Апори о наличии у него оружия. Также они утверждают, что потерпевший пытался разоружить Кейроса, на что тот ответил выстрелом, нанесенным таким образом, чтобы минимизировать травмы.

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