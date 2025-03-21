Бразильянка осталась без губ после того, как бойфренд в гневе искусал ей лицо

Metropoles: в Бразилии мужчина в гневе накинулся на свою девушку и искусал ее лицо

Бразильянка осталась без губ после того, как возлюбленный накинулся на нее и стал агрессивно кусать лицо, пишет Metropoles.

Мария Надин Селестино де Соуза Мескита рассказала, что нападение на нее произошло после ссоры, которая началась из-за пустяка. Бойфренд поскользнулся в луже воды, а она рассмеялась над ситуацией. По словам бразильянки, партнер почувствовал себя униженным, что привело к агрессии.

«Он схватил ее, бросил на кровать и начал кусать, как животное. Он кусал ее губы, подбородок, лицо, пальцы», — вспоминает двоюродная сестра пострадавшей.

Мария Надин, мать двоих маленьких детей и работающая администратором, была вынуждена взять больничный. Ей уже провели первую операцию по реконструкции лица, но предстоит еще одна — пересадка кожи на подбородок.

«Она чувствует себя лучше, насколько это возможно, но психологическая травма и последствия для ее лица останутся навсегда. Оно уже не будет таким, как раньше», — добавили члены ее семьи.

Соседи, услышав крики о помощи, вмешались в ситуацию. Они вытащили агрессора из дома и избили его. Мужчину доставили в больницу с переломом носа, а затем передали полиции. Ему предъявлено обвинение в домашнем насилии.

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