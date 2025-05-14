Мужчина потерял зуб из-за сломавшейся во время еды палочки и потребовал компенсацию

Китаец требует компенсацию за зуб, поврежденный из-за сломавшихся во время еды палочек. Об этом сообщает Shin Min Daily News.

В начале этой недели 63-летний Сюй Хуэйцюнь и его жена обедали в ресторане барбекю. Они использовали одноразовые палочки для еды, предоставленные заведением. У женщины обед прошел без происшествий, но мужчине не повезло — одна из палочек разломилась надвое, и отлетевший кусок дерева ударился о его передние зубы. Сюй сразу почувствовал резкую боль. Оказалось, что его десны стали сильно кровоточить.

«Я быстро схватил салфетку, чтобы остановить кровотечение, а затем обнаружил, что мой зуб шатается», — вспоминает китаец.

Сюй говорит, что уже потратил много денег на зубные имплантаты, и у него осталось мало здоровых зубов. Теперь еще один зуб был серьезно поврежден, и на его восстановление может потребоваться еще четыре или пять тысяч юаней (более 55 тыс. рублей. — прим. «Газета.Ru»). Мужчина попросил ресторан оплатить его будущие медицинские расходы.

«Если бы это были обычные палочки для еды, это была бы моя вина, если бы я использовал их неправильно, но те палочки для еды были предоставлены рестораном, поэтому он должен нести ответственность за травмы посетителей», — уверен пострадавший.

В самом заведении не стали комментировать ситуацию.

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