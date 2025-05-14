«Все способы хороши»: ветеринар оценил поиск клещей на собаках с помощью iPhone

Способ поиска клещей на животных с помощью приложения «Лупа» на iPhone с инвертированным серым фильтром является рабочим и хорошо подходит для обнаружения вредителей в домашних условиях. Об этом «Газете.Ru» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Не у всех клещей, но есть способность хорошо светиться, проявляться в ультрафиолете и поляризованных лучах. Также, например, скорпионов ищут в южных странах, то есть обязательно ночью, если мы идем куда-нибудь по пустыне, мы должны перед собой светить ультрафиолетовым фонариком для того, чтобы мы просто скорпиона могли заметить. Есть, конечно, ограничения: хорошо видны на светлой коже, во-вторых, не все клещи светятся. Как способ экспресс-диагностики, он вполне себе подходит в домашних условиях. Для того, чтобы просто стряхнуть клеща с кожи совершенно необязательно идти в ветеринарную клинику. Снимать его с кожи всосавшегося, если нет навыка, можно уже с помощью ветеринарного врача. Ну или лабораторную диагностику на заболевания, которые могут переноситься клещами, тоже, конечно, надо делать в ветеринарной клинике. А само обнаружение, просто очистка от тех паразитов, которые ползают по шерсти можно делать и в домашних условиях. И, в принципе, этот способ не прям стопроцентный результат будет давать, но также может использоваться», — сказал он.

Шеляков отметил, что тот же ультрафиолет не покажет клещей на темной шерсти, поэтому можно использовать и другие способы для их обнаружения — расчесать собаку или внимательно осмотреть.

«Клещи же не как комар — сели и тут же укусили. Они еще долгое время по шерсти могут ползать и, бывает, сутки ищут наиболее подходящее место для того, чтобы присосаться, и их практически не видно. Когда они маленькие, их не видно, особенно в темной шерсти. Кстати, при темной шерсти в ультрафиолете мы ничего не увидим в поляризованном свете, особенно если шерсть достаточно густая. Мы пришли с прогулки, мы не знаем, есть ли в собаке клещ. Они там микроскопические ползают внутри шерсти где-то. И ведь такое может случиться, что собачка с нами легла спать, и клещи почувствовали нас и переползли на нас. То есть, как раз вопрос раннего обнаружения действительно актуальный. Можно собачку просто расчесать, можно внимательно рассмотреть, можно подсветить с помощью ультрафиолета или поляризованных фильтров. Все способы хороши. Самое актуальное — это собачку обрабатывать для того, чтобы клещи даже и не думали приближаться к ней», — добавил он.

До этого в соцсетях начал распространяться новый способ обнаружения клещей на собаках с помощью iPhone. Для этого нужно открыть встроенное приложение «Лупа», выставить фильтр «Серый инвертированный», а затем навести камеру на питомца.

Ранее было названо число россиян, обратившихся к врачам из-за укусов клещей.