Иванов выступил за постепенную цифровизацию судов

Цифровизация судебной системы должна быть последовательной, чтобы не ограничивать права граждан, не освоивших современные технологии, сообщил генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов. Об этом он заявил во время визита в редакцию РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации).

«Я сторонник не реформы и не революции, а постепенной эволюции судебной системы», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что нельзя игнорировать граждан, не имеющих доступа к интернету или не умеющих им пользоваться, и необходимо позаботиться об их интересах.

По его словам, цифровизация должна быть устойчивой и удобной для всех.

Также Иванов отметил, что судебное делопроизводство пока перегружено бумажной работой, но полный переход на электронные документы преждевременен.

Он пояснил, что цифровизацию нужно внедрять активно, но без ущерба для граждан, которые обращаются за защитой своих прав.

«В этом вопросе как отставание, так и какое-то необдуманное ускорение могут иметь негативные последствия», — добавил глава департамента.

Иванов напомнил, как в пандемию COVID-19 российская судебная система, в отличие от многих стран, не остановила работу благодаря технологическим решениям.

«Это еще одно подтверждение того, что запас прочности судебной системы России очень высок. Но в первую очередь мы думаем о гражданах», — заключил он.