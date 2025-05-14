Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иванов выступил за постепенную цифровизацию судов

Владислав Иванов: я сторонник постепенной эволюции судебной системы
close
Владимир Бурнов/РАПСИ

Цифровизация судебной системы должна быть последовательной, чтобы не ограничивать права граждан, не освоивших современные технологии, сообщил генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов. Об этом он заявил во время визита в редакцию РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации).

«Я сторонник не реформы и не революции, а постепенной эволюции судебной системы», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что нельзя игнорировать граждан, не имеющих доступа к интернету или не умеющих им пользоваться, и необходимо позаботиться об их интересах.

По его словам, цифровизация должна быть устойчивой и удобной для всех.

Также Иванов отметил, что судебное делопроизводство пока перегружено бумажной работой, но полный переход на электронные документы преждевременен.

Он пояснил, что цифровизацию нужно внедрять активно, но без ущерба для граждан, которые обращаются за защитой своих прав.

«В этом вопросе как отставание, так и какое-то необдуманное ускорение могут иметь негативные последствия», — добавил глава департамента.

Иванов напомнил, как в пандемию COVID-19 российская судебная система, в отличие от многих стран, не остановила работу благодаря технологическим решениям.

«Это еще одно подтверждение того, что запас прочности судебной системы России очень высок. Но в первую очередь мы думаем о гражданах», — заключил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами