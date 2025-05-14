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Крымчанин-рецидивист во время ссоры ударил мать стеклянной бутылкой и получил срок

В Крыму мужчина ударил мать стеклянной бутылкой во время ссоры и получил срок
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Depositphotos

В Крыму мужчина нанес матери побои стеклянной бутылкой во время ссоры и получил срок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина, ранее судимый за избиение матери, в феврале текущего года вновь устроил с ней конфликт, находясь у себя дома в Евпатории. Во время ссоры он ударил женщину стеклянной бутылкой по рукам, которые она подняла для защиты головы, в результате чего женщина получила резаные раны.

Правоохранительные органы оперативно задержали злоумышленника. Евпаторийский городской суд, учитывая позицию государственного обвинения, приговорил мужчину к десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

До этого россиянин избивал и обливал холодной водой 76-летнюю мать, упрекавшую его за пьянство. Изначально он во всем признался, но на суде опроверг собственные показания, заявив, что не причинял матери побои.

Ранее россиянка избила семимесячного сына головой о дно чугунной ванны и получила срок.

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