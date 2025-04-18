Россиянин избивал и обливал холодной водой 76-летнюю мать, упрекавшую его за пьянство

Регулярно избивавшего пожилую мать россиянина отправили в колонию на четыре года

В Амурской области мужчина получил срок за регулярные издевательства над собственной матерью. О решении суда по этому делу сообщили в региональной прокуратуре.

Зимой этого года пожилая женщина, уставшая терпеть безнаказанность взрослого сына, систематически наносящего ей побои, обратилась к прокурору области. Началась проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело об истязании.

Следователи установили, что 51-летний мужчина избивал свою 76-летнюю мать в январе и феврале 2025 года. В эти моменты он был пьян и таким образом реагировал на замечания женщины, которая упрекала его за алкоголизм. Кроме того, обвиняемый оскорблял и обливал ее холодной водой.

Изначально он во всем признался, но на суде опроверг собственные показания, заявив, что не причинял матери побои. В итоге мужчину, уже привлекавшегося к уголовной ответственности, приговорили к лишению свободы. По решению суда он проведет в колонии общего режима четыре года и один месяц.

Ранее в Тюмени мужчина избил пожилую мать, которая назвала его тунеядцем, и отделался условным сроком.