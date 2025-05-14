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Россиянка избила семимесячного сына головой о дно чугунной ванны и получила срок

В Кемерове осудили мать, которая избила младенца головой о дно чугунной ванны
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Telegram-канал Прокуратура Кемеровской области

В Кемерове вынесли приговор 21-летней матери, которая избила своего семимесячного сына головой о дно чугунной ванны. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в феврале текущего года россиянка несколько раз ударила младенца головой о дно чугунной ванны. В результате малолетний получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Кировский районный суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью младенца. Россиянке назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ребенок выписан из больницы и проживает с отцом. Семья признана находящейся в трудной жизненной ситуации, ей оказывается социальная и психолого-педагогическая помощь.

Ранее в Уфе мать избила своего семимесячного ребенка на глазах очевидцев в парке российского города.

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