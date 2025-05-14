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Стало известно, где отдыхали россияне в I квартале 2025 года

АТОР: российские туристы в I квартале 2025 года чаще всего ездили в Таиланд
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Md Rafayat Haque Khan/Global Look Press

Таиланд стал самым популярным направлением у туристов из России в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, общий турпоток из России в зарубежные страны в январе-марте вырос на 12,2%. Число визитов россиян в Таиланд составило 722,2 тысячи (рост почти на 16% год к году). Далее в списке лидеров разместились ОАЭ, Турция, Китай и Египет. При этом в первых трех странах из этой четверки велика доля транзитных поездок.

«На шестом месте этой зимой неожиданно оказался Вьетнам со 124 тысячами визитов россиян и рекордным для всех массовых направлений приростом — +110% год к году», — отметили в АТОР.

Отличные результаты по динамике российского выездного турпотока также зафиксировали для таких стран, как Египет (+42,2%), Китай (+37,2%), из менее массовых — Япония (+75,8%), Марокко (+86,8%) и Саудовская Аравия (+57,6%).

«Падение российского турпотока (не вследствие «отсутствия спроса», а из-за сокращения объема авиаперевозки или прекращения прямых рейсов) отмечено на Кубе (-50%), в Венесуэле (-77%), в Омане (-38,4%), на Маврикии (-31%)», — сказано в сообщении.

В ассоциации уточнили, что с начала 2025 года российский рынок выездного туризма испытывал подъем спроса в связи с укреплением курса рубля к доллару и евро.

До этого туроператоры сообщили, что туристы из РФ все чаще выбирают Китай для летнего отдыха. Одной из важных причин роста спроса на поездки в эту страну стало снижение стоимости путевок.

Ранее стали известны популярные достопримечательности, больше всего разочаровавшие россиян.

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