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Куклачев предупредил об опасности тренда на танцы с кошками под «Куцульку»

Куклачев: танцы с кошками под песню «Куцулька» могут травмировать животное
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Андрей Соломонов/РИА «Новости»

В соцсетях завирусился новый тренд – россияне записывают видео, на которых заставляют кошек танцевать на задних лапах под румынскую песню «Куцулька». Однако если постоянно заставлять питомца делать что-то против его воли, то он перестанет доверять хозяину и начнет его избегать, предупредил дрессировщик кошек Юрий Куклачев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Процесс обучения или дрессировки котов должен проходить без травмирующих факторов – важно, чтобы их не истязали, не мучили, подчеркнул Куклачев.

«Разумеется, если постоянно кота или кошку дергать и заставлять против своей воли выполнять несвойственные им действия, то животное просто перестанет вам доверять и будет избегать контактов с вами», — подчеркнул он.

Лучше не злоупотреблять подобными танцами, чтобы не нанести вред питомцам, отметил Куклачев. Он признался, что сам вряд ли бы присоединился к такому тренду, объяснив это тем, что любит своих кошек.

До этого дрессировщик рассказал, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Он назвал их удивительными существами, обладающими нежностью, умом и чувствительностью. По его словам, кошки встретили его после лечения в больнице «очень торжественно, с любовью».

Ранее Куклачев ответил Зеленскому на санкции.

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