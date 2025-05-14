Подорвавшийся на мине боец-доброволец из Сербии получил гражданство России

Доброволец из Сербии Наманя Петрич, пострадавший на мине в зоне СВО, стал гражданином России — ему торжественно вручили новый паспорт в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что церемония приведения к присяге и получения гражданства состоялась в УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.

Петрич приехал в Россию из Сербии в мае 2023 года и подписал контракт с Минобороны. Во время службы на передовой он подорвался на противопехотной мине. Сейчас Петрич планирует пройти реабилитацию и вернуться в строй.

До этого другой боец-доброволец из Сербии получил российский паспорт в больнице Санкт-Петербурга. У него подобная Петричу история: Ристич выжил после подрыва на мине и атаки украинских дронов. Ирина Волк отметила, что спасение солдата многие называют чудом.

По ее словам, военнослужащий решил получить российское гражданство и обратился в миграционную службу. В кратчайшие сроки по его заявлению было принято положительное решение.

Ранее сообщалось, что более 1300 человек лишились гражданства РФ в 2024 году.