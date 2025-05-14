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Россиянин пробил брату легкое ножом за то, что тот спрятал от него спиртное

В Краснодаре мужчина пробил брату легкое ножом из-за спрятанной бутылки алкоголя
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Depositphotos

В Краснодаре мужчина десять раз ударил брата ножом из-за того, что тот спрятал от него бутылку алкоголя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в общей квартире двух братьев на улице Чонгарской в станице Старокорсунской. По версии полицейских, мужчины распивали алкоголь, однако поссорились и один из них ушел спать. Оставшийся на кухне, обнаружив спрятанную от него бутылку спиртного, разозлился и нанес брату десять ударов ножом в спину.

Пострадавший обратился за медицинской помощью только через сутки, когда его состояние резко ухудшилось. Его госпитализировали с множественными колотыми ранами, у мужчины пробито легкое. Вред, причиненный его здоровью, оценили как тяжкий.

Брату пострадавшего грозит до десяти лет лишения свободы. На время предварительного следствия он заключен под стражу.

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