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В Мурино одноногий вор избил продавца протезом из-за пива

В Ленобласти мужчина украл из магазина пиво и избил продавца протезом ноги

Во Всеволожском районе Ленинградской области покупатель, укравший из магазина банку пива, устроил драку с продавцом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Девяткино Online».

Инцидент произошел в сетевом алкомаркете по Петровскому бульвару и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, опубликованного в сети, на крыльце торговой точки отношения выясняют двое мужчин, у одного из них в руках банка пива, которую молодой человек предположительно украл из магазина.

В ходе потасовки злоумышленник сначала несколько раз ударил сотрудника торговой точки, а затем снял протез ноги и набросился с ним на оппонента. Обратился ли пострадавший в правоохранительные органы – неизвестно.

До этого сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который похитил спиртное и избил сотрудника магазина. 35-летний мужчина взял с прилавка две бутылки водки и покинул торговую точку, однако его действия заметил сотрудник магазина, который попытался догнать вора, но тот оказал сопротивление. Пострадавшему продавцу потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Канске инвалид избил пенсионерку протезом ноги и украл драгоценности.

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