Мужчина получил ранение в Белгородской области в результате атаки ВСУ

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ в селе Ровенек ранение получил мирный житель

В результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в селе Ровенек Белгородского района ранение получил мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Глава поселения доставил пострадавшего в Яснозоренскую амбулаторию, где врачи диагностировали ему баротравму, осколочные ранения плеча и ноги», — написал он.

Губернатор уточнил, что после осмотра и оказания первой помощи бригада СМП доставила мужчину в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Гладков отметил, что в доме пострадавшего выбило окна, получили повреждения кровля, потолок, остекление, фасад и входная группа.

Ночью 14 мая Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по «Газели», водитель автомобиля получил ранение. Он заявил, что пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 Белгорода, водителю оказали всю необходимую помощь.

Ранее в Белгородской области скорая и пожарная машины попали под атаки дронов.