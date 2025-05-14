Пережившая Холокост 97-летняя женщина исполнила мечту детства и поучилась в институте

В США 97-летняя Жаклин Киммельстил, пережившая Холокост, исполнила мечту детства: не получившая образования женщина провела целый день в школе при Университете Маунт-Сент-Винсент в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post.

В юности Киммельстил бежала из Франции, когда туда вторглись нацисты. Долгое время ее скрывали монахини одного из монастырей. Ей пришлось прервать обучение в школе в возрасте 12 лет. Получить полноценное образование у женщины так и не получилось, о чем она сожалела всю жизнь. После окончания войны она переехала в США, где устроилась работать швеей. Через некоторое время Киммельстил вышла замуж за человека, пережившего Освенцим.

У женщины так и не выдалось шанса продолжить неоконченное образование, о чем она часто делилась с окружающими. Узнав о ее детской мечте, университет организовал для пенсионерки полноценный учебный день, который состоял из урока по английской литературе, занятия по французскому и посещения баскетбольной игры. В конце учебного дня Киммельстил получила официальный сертификат о прохождении обучения.

Пожилая американка выразила благодарность за исполнение детской мечты и заявила, что теперь «чувствует себя по-настоящему взрослой».

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