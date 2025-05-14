Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пережившая Холокост 97-летняя женщина исполнила мечту детства и поучилась в институте

Пережившая Холокост женщина исполнила мечту детства и поучилась в колледже
close
abc7NY

В США 97-летняя Жаклин Киммельстил, пережившая Холокост, исполнила мечту детства: не получившая образования женщина провела целый день в школе при Университете Маунт-Сент-Винсент в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post.

В юности Киммельстил бежала из Франции, когда туда вторглись нацисты. Долгое время ее скрывали монахини одного из монастырей. Ей пришлось прервать обучение в школе в возрасте 12 лет. Получить полноценное образование у женщины так и не получилось, о чем она сожалела всю жизнь. После окончания войны она переехала в США, где устроилась работать швеей. Через некоторое время Киммельстил вышла замуж за человека, пережившего Освенцим.

У женщины так и не выдалось шанса продолжить неоконченное образование, о чем она часто делилась с окружающими. Узнав о ее детской мечте, университет организовал для пенсионерки полноценный учебный день, который состоял из урока по английской литературе, занятия по французскому и посещения баскетбольной игры. В конце учебного дня Киммельстил получила официальный сертификат о прохождении обучения.

Пожилая американка выразила благодарность за исполнение детской мечты и заявила, что теперь «чувствует себя по-настоящему взрослой».

Ранее в США анонимный отправитель вернул в библиотеку книгу спустя 51 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами