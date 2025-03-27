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В США книга вернулась в библиотеку спустя 51 год благодаря анонимному отправителю

UPI: книга в США вернулась в библиотеку спустя 51 год благодаря анонимному читателю
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Enderlin Municipal Library/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США книга вернулась в библиотеку Северной Дакоты спустя 51 год благодаря анонимному отправителю, пишет UPI.

В библиотеке небольшого городка Эндерлин произошел необычный случай. Анонимный читатель вернул книгу Дафны дю Морье «Ребекка», которая должна была быть сдана еще 6 октября 1973 года.

Сотрудники библиотеки обнаружили книгу в почтовом отправлении без обратного адреса. К их удивлению, вместе с изданием была приложена купюра в $20. Как отметили в библиотеке, если бы штраф за просрочку продолжал начисляться, сумма составила бы $1870.

«Интересно, что всего месяц назад наш библиотечный совет принял решение отменить все старые штрафы за просроченные книги. Поэтому этот читатель ничего не должен», — пояснили в учреждении.

Библиотекари с юмором отметили, что теперь они «должны» анонимному читателю $20.

Состояние книги, несмотря на столь длительный срок, оценивается как хорошее. После проверки роман снова занял свое место на полке и доступен для новых читателей.

Ранее просроченная на 56 лет книга вернулась в библиотеку с объяснительной запиской.

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