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Россиянам рассказали, какое влияние на организм может оказать массаж

Врач Мурашкина: массаж может укрепить иммунную систему
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Depositphotos

Профессиональный лечебный массаж — это не просто способ расслабиться, а эффективный метод терапии, оказывающий влияние на костно-мышечную, нервную и даже иммунную системы. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина.

К примеру, по ее словам, массаж шейно-воротниковой зоны помогает восстановить нормальное кровообращение и снизить психоэмоциональное напряжение, а массаж головы способствует повышению стрессоустойчивости и настроения.

«И главное — выбирайте специалиста внимательно. Лечебный массаж — это не развлечение. Он требует глубокого знания анатомии, физиологии и лечебных техник. Поэтому доверять свое здоровье стоит только проверенным профессионалам с медицинским образованием», — подчеркнула Мурашкина.

Согласно результатам исследования Почта Банка, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru», россияне в 2025 году стали на 14% чаще отдыхать в санаториях и профилакториях, чем в 2024-м.

Одновременно граждане РФ стали чаще ходить на массажи. С начала года клиенты заплатили за такие процедуры на 6% больше, чем в прошлом году. Средний чек вырос на 15% и составил 1 453 рубля. При этом женщины и мужчины оплачивают массажи в равной пропорции.

Ранее эксперт назвал способы восстановиться при мышечных травмах.

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