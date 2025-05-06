Россияне стали чаще отдыхать в санаториях

Россияне в 2025 году стали на 14% чаще отдыхать в санаториях и профилакториях, чем в 2024-м. Об этом говорится в исследовании Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Траты на такой вид отдыха увеличились на 26%, а средний чек вырос на 9% — до 13 080 рублей.

Эксперты Почта Банка уже второй год подряд фиксируют спрос на санатории и профилактории. Такой вид отдыха становится привлекательным благодаря тренду на здоровый образ жизни и возможности расслабиться от быстрого ритма города. Больше всего оплат совершают женщины. Доля их расходов составила 69%. Доля трат мужчин, наоборот, снизилась на 2% — до 31%.

Одновременно россияне стали чаще ходить на массажи. С начала года клиенты заплатили за такие процедуры на 6% больше, чем в прошлом году. Средний чек вырос на 15% и составил 1 453 рубля. При этом женщины и мужчины оплачивают массажи в равной пропорции.

В 2024 году инфляция в России достигла 9,52% в годовом выражении. По данным ЦБ, на 21 апреля годовая инфляция составила 10,3%.

Ранее россиянам назвали уровень инфляции в мае.