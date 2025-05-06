Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще отдыхать в санаториях

Почта Банк: россияне на 14% чаще стали отдыхать в санаториях
close
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Россияне в 2025 году стали на 14% чаще отдыхать в санаториях и профилакториях, чем в 2024-м. Об этом говорится в исследовании Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Траты на такой вид отдыха увеличились на 26%, а средний чек вырос на 9% — до 13 080 рублей.

Эксперты Почта Банка уже второй год подряд фиксируют спрос на санатории и профилактории. Такой вид отдыха становится привлекательным благодаря тренду на здоровый образ жизни и возможности расслабиться от быстрого ритма города. Больше всего оплат совершают женщины. Доля их расходов составила 69%. Доля трат мужчин, наоборот, снизилась на 2% — до 31%.

Одновременно россияне стали чаще ходить на массажи. С начала года клиенты заплатили за такие процедуры на 6% больше, чем в прошлом году. Средний чек вырос на 15% и составил 1 453 рубля. При этом женщины и мужчины оплачивают массажи в равной пропорции.

В 2024 году инфляция в России достигла 9,52% в годовом выражении. По данным ЦБ, на 21 апреля годовая инфляция составила 10,3%.

Ранее россиянам назвали уровень инфляции в мае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами