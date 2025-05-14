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Местный житель рассказал о пропусках, выдававшихся ВСУ в курском приграничье

ВСУ выдавали пропуска в курском приграничье так, чтобы жители не могли видеться
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации села Гуева в Курской области выдавали местным жителям пропуска для передвижения по Суджанскому району на разные временные отрезки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жителя Гуева Юрия.

«По нашей улице выходить можно было с девяти утра до трех часов дня, а на других улицах — уже другое время», — рассказал он.

По его словам, такое деление по времени украинские военные выбирали, чтобы местные жители не пересекались. Он добавил, что украинские войска также занимались мародерством в домах местных жителей.

До этого официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что военные следователи возбудили уголовное дело после ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльска в Курской области. По ее словам, военные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт).

Ранее украинский дрон атаковал жилой дом в курской деревне.

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