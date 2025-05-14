Пьяный мужчина проник в чужой гостиничный номер в Москве и надругался над девочкой

В Москве мужчину будут судить за надругательство над девочкой в гостинице

В Москве будут судить мужчину, который проник в чужой гостиничный номер и надругался над девочкой. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины. Он обвиняется в совершении ряда преступлений: иные действия сексуального характера и покушение на иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, незаконное лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища.

По версии следствия, 27 февраля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в номер гостиницы на улице Космонавтов, где находилась девочка 2016 года рождения. Он закрыл дверь на ключ, ограничив ее свободу, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Преступление было пресечено благодаря вмешательству третьих лиц.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее российский студент познакомился с семиклассницей, развратил ее и снял это на видео.