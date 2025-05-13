Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский студент познакомился с семиклассницей, развратил ее и снял это на видео

В Северной Осетии студент надругался над семиклассницей и снял с ней порно
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Северной Осетии местный житель попал под уголовное преследование за совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка, а также съемку и распространение детской порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

По информации издания, в ноябре 2024 года в Моздоке 19-летний студент техникума завел знакомство с 13-летней школьницей. Они обменялись телефонами и стали общаться: сначала онлайн, а затем встречаться вживую. В декабре юноша заехал за новой знакомой на машине, желая подвезти ее до школы. Во время этой поездки подозреваемый остановил авто, пересел к пассажирке на заднее сиденье, где совершил в отношении нее развратные действия. Молодой человек снимал все на камеру, а затем распространил записи в сети.

После инцидента он отвез девочку до образовательного учреждения и уехал.

По данным канала, правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника и поместили его под арест, он дает признательные показания.

Ранее житель Краснокаменска надругался над дочерью сожительницы и получил срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами