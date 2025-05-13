Российский студент познакомился с семиклассницей, развратил ее и снял это на видео

В Северной Осетии студент надругался над семиклассницей и снял с ней порно

В Северной Осетии местный житель попал под уголовное преследование за совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка, а также съемку и распространение детской порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

По информации издания, в ноябре 2024 года в Моздоке 19-летний студент техникума завел знакомство с 13-летней школьницей. Они обменялись телефонами и стали общаться: сначала онлайн, а затем встречаться вживую. В декабре юноша заехал за новой знакомой на машине, желая подвезти ее до школы. Во время этой поездки подозреваемый остановил авто, пересел к пассажирке на заднее сиденье, где совершил в отношении нее развратные действия. Молодой человек снимал все на камеру, а затем распространил записи в сети.

После инцидента он отвез девочку до образовательного учреждения и уехал.

По данным канала, правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника и поместили его под арест, он дает признательные показания.

Ранее житель Краснокаменска надругался над дочерью сожительницы и получил срок.