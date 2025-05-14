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Россиянам рассказали о полезных свойствах квашеной капусты

Pravda.Ru: квашеная капуста может способствовать профилактике рака
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Pexels

Квашеная капуста содержит большое количество пробиотиков, витаминов и минералов, поэтому она помогает пищеварению и повышает иммунитет. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, в ней есть клетчатка, кальций, магний, натрий, железо, витамины C и K, а также соединение сульфорафан с антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами, которое может способствовать профилактике рака. Этот продукт обладает противовоспалительными свойствами, улучшает кишечную флору (кишечный микробиом) и слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а также может снизить уровень стресса и укрепить кости.

«Эта ферментированная пища богата клетчаткой, которая может помочь вам дольше чувствовать сытость и потреблять меньше калорий», — добавили в сообщении.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева до этого рассказала «Газете.Ru», что ферментированные продукты содержат пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника. Исследования показывают, что регулярное употребление пробиотиков может помочь при синдроме раздраженного кишечника и диарее, вызванной антибиотиками. К ним относятся кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи, натто.

Ранее сообщалось, что квашеная капуста оказалась полезнее свежей для кишечника.

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