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Россиянам посоветовали есть квашеную капусту и пить кефир

Врач Антюфеева: ферментированные продукты нужно есть для улучшения пищеварения
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ферментированные продукты сопровождают нас повсеместно. Кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи, натто — все они проходят процесс ферментации, благодаря которому приобретают особые свойства. О том, в чем их польза для здоровья, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

«Ферментация — это процесс переработки продуктов бактериями и дрожжами. Они расщепляют углеводы, выделяя кислоты, спирты или газы. Это не только продлевает срок хранения, но и делает пищу легче усваиваемой и насыщенной полезными веществами», — рассказала специалист.

Говоря о пользе ферментированных продуктов, врач отметила, что они они улучшают пищеварение.

«Ферментированные продукты содержат пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника. Исследования показывают, что регулярное употребление пробиотиков может помочь при синдроме раздраженного кишечника и диарее, вызванной антибиотиками», — объяснила Антюфеева.

Кроме того, ферментированные продукты повышают усвоение питательных веществ. Ферментация разрушает антинутриенты (вещества, мешающие усвоению минералов). Например, квашеная капуста содержит больше доступного витамина С, чем свежая.

Также, по словам гастроэнтеролога, они укрепляют иммунитет. Кишечник — важная часть иммунной системы. Пробиотики стимулируют выработку антител и защищают от вредных микроорганизмов.

Кроме того, ферментированные продукты могут улучшать настроение. Дело в том, что между кишечником и мозгом есть связь. Исследования показывают, что пробиотики могут снижать уровень стресса и тревожности.

«Ферментированные продукты — это не просто вкусное дополнение к рациону, но и поддержка здоровья. Включение продуктов данной категории в ваш рацион может улучшить пищеварение, повысить усвоение питательных веществ и даже повлиять на настроение», — резюмировала врач.

Ранее были назван неожиданный фактор, портящий свежие продукты.

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