Стало известно, почему с возрастом начинает растет живот

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили клеточный механизм, объясняющий, почему с возрастом увеличивается жировая прослойка на животе. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Специалисты выявили особый тип стволовых клеток — предопределенные преадипоциты (CP-As), которые активируются в среднем возрасте и начинают активно производить новые жировые клетки. Эти клетки практически не работают у молодых организмов, но с возрастом их активность резко возрастает.

«Старение запускает процесс появления нового типа взрослых стволовых клеток, которые массово производят жировые клетки, особенно в области живота», — объяснил доктор Цюн Ван, соавтор исследования.

Эксперименты на мышах показали, что активация CP-As происходит через сигнальный путь LIFR (рецептор фактора ингибирования лейкемии). Блокирование этого пути может стать перспективным направлением для разработки терапии против возрастного набора веса.

Интересно, что при пересадке «старых» стволовых клеток молодым мышам они продолжали активно производить жировые клетки, тогда как «молодые» клетки в старом организме оставались малоактивными.

Анализ человеческих клеток подтвердил наличие аналогичных CP-As в жировой ткани людей среднего возраста. Это открытие объясняет, почему даже при сохранении веса с возрастом меняется состав тела — уменьшается мышечная масса и увеличивается жировая прослойка.

Ранее ученые назвали скрытую опасность жира на животе у мужчин.