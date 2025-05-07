Врач рассказал, как «сидеть» в телефоне без вреда для спины и шеи

HuffPost: использование телефона в положении лежа на животе опасно для спины

Британский ортопед Джон Хинсон предостерег от использования популярного в социальных сетях совета, якобы помогающего при болях в спине и шее. Его слова приводит издание HuffPost.

Речь идет о рекомендации использовать смартфон лежа на животе. Считается, что такое положение позволяет избавиться от синдрома «компьютерной шеи» — состояния, при котором мышцы перенапрягаются из-за длительного наклона головы вперед. Однако, по словам врача, такая поза лишь усугубляет проблему.

«В положении лежа на животе поясничный отдел позвоночника чрезмерно изгибается, что усиливает нагрузку на мышцы шеи. Долгое пребывание в этой позе может обострить скрытые проблемы со спиной и вызвать боль», — подчеркнул Хинсон.

Вместо этого он советует использовать гаджеты сидя — на стуле или кресле с надежной поддержкой поясницы. Оптимально, если спинка слегка откинута назад: такое положение помогает шейным мышцам расслабиться и снижает их утомляемость.

Ортопед добавил, что долгое пребывание в одной и той же позе тоже вредно, поэтому важно регулярно менять положение тела и давать шее отдых. Он также рекомендовал включить в распорядок дня специальные упражнения для мышц шеи, чтобы снизить напряжение и предотвратить хронические боли.

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