В Петербурге мужчина и женщина устроили стрельбу на детской площадке

В Выборгском районе Петербурга мужчина и женщина стреляли по бутылкам во дворе дома на детской площадке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Симонова. В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила о стрельбе на детской площадке. В меткости упражнялись мужчина и девушка, они расстреливали бутылки.

Прибывший на место наряд нашел нарушителей общественного спокойствия, развлекавшихся со страйкбольным оружием. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Находке мужчина устроил стрельбу из ружья с балкона дома. В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о стрельбе с балкона многоэтажки. Прибывшие на место сотрудники установили личность стрелка и задержали его, им оказался 53-летний мужчина. По словам задержанного, он вместе с приятелями решил пострелять в воздух из охотничьего ружья, которое хранилось у него дома. Все участники инцидента были доставлены в отдел полиции. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Ранее мигрант устроил стрельбу возле круглосуточного магазина в Новосибирске.