Врач перечислила самые полезные комнатные растения

Эвкалипт признан одним из самых эффективных комнатных растений для борьбы с вирусами. Кроме него, миниатюрные цитрусовые, такие как мандарин, и хвойные деревья, например, можжевельник, помогают очищать и дезинфицировать воздух в помещениях, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова.

«Особенность растений с антисептическим эффектом заключается в том, что они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами - веществами, уничтожающими патогенную микрофлору. Поэтому некоторые виды комнатных растений могут выступать обеззараживателями воздуха. Самый эффективный борец с вирусами - это эвкалипт. Он признан хорошим помощником в противостоянии с болезнями верхних дыхательных путей, обеззараживая воздух и облегчая дыхание», - сказала Дельманова.

Терапевт отметила, что такие растения, как лимон, мандарин и апельсин, отлично насыщают воздух полезными веществами и делают его неблагоприятным для размножения вирусов и бактерий. Хвойные деревья, такие как пихта и можжевельник, богаты эфирными маслами с антисептическими свойствами, которые, испаряясь, значительно улучшают качество воздуха в доме.

Мирт также обладает дезинфицирующими свойствами, снижая вирусную активность и борясь с бактериями, включая возбудителев туберкулеза — палочку Коха.

Кроме того, лаванда, известная своими успокаивающими свойствами, содержит эфирные масла, обладающие антисептическим эффектом. Розмарин, широко используемый в кулинарии, также помогает справляться с патогенной микрофлорой в помещениях. Не стоит забывать и о таких доступных дезинфицирующих средствах, как лук и чеснок, которые можно легко вырастить на подоконнике.

До этого британские ученые обнаружили гены, с помощью которых растения справляются со стрессовыми воздействиями.

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