Ученый рассказал, кому может навредить Омега-3

Омега-3 жирные кислоты, несмотря на свои полезные свойства, могут навредить некоторым людям. Об этом kp.ru рассказал доктор биологических наук, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

«Выяснилось, что у здоровых людей, которые принимали рыбий жир для профилактики, риск фибрилляции предсердий даже повышался. А вот у пациентов, уже имевших нарушение работы сердца, препараты с Омега-3, наоборот, снижали вероятность ухудшения болезни», — отметил ученый.

По его словам, причиной такого явления могли стать высокие дозы добавок и их состав. Он уточнил, что в добавках может содержаться Омега-3 в форме этиловых эфиров, которые хуже усваиваются и способны повысить «плохой» холестерин. Однако пока эксперты не выяснили точную причину такого эффекта. Москалев призвал с осторожностью относиться к приему Омега-3 добавок.

Заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан до этого говорил, что пищевые добавки омега-3 не могут напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему.

Ранее был назван лучший источник омега-3 для человека.