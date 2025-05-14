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Назван лучший источник омега-3 для человека

Врач Меркель: омега-3 из рыбьего жира усваивается лучше всего

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Омега-3 из рыбьего жира усваивается лучше всего, — рассказал «Газете.Ru» врач, ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии Пироговского университета Константин Меркель.

«В качестве источников омега-3 могут быть льняное масло, рыбий жир, печень трески и другие продукты. Хотя льняное масло иногда воспринимают как полноценный аналог того же самого рыбьего жира, его эффективность сильно ограничена. Чтобы получить суточную норму омега-3, человеку пришлось бы ежедневно употреблять около полулитра растительного масла. А вот рыбий жир усваивается существенно лучше. Для веганов же альтернативой могут служить водорослевые добавки, так именно с них и начинаются морские трофические (пищевые) цепочки. Улучшить усваиваемость омеги-3 способен витамин Е — токоферол, защищающий липиды от перекисного окисления, а также его сочетание с жиросодержащими продуктами — например, салат с льняным маслом и авокадо даст больше пользы, чем масло в чистом виде», — объяснил доктор.

По словам врача, омега-3 и 6 помогают бороться с симптомами артрита и псориаза: добавка уменьшает зуд, покраснение при псориазе и боль и отек суставов при артрите.

«Омега-3 работают как «дипломаты» в организме, смягчая иммунный ответ. Когда в клетках преобладают омега-6 (из растительных масел), то будет наблюдаться своеобразная конкуренция за ферменты — в результате вместо провоспалительных простагландинов и лейкотриенов будут синтезироваться резольвины и протектины — молекулы, подавляющие воспаление. Например, у пациентов с псориазом прием омега-3 снижает уровень интерлейкина-6, ответственного за зуд и покраснение, а при ревматоидном артрите омега-3 уменьшают боль и отек суставов», — объяснил доктор.

Тем не менее эффект будет заметен только при грамотно выстроенном балансе омега-3 и омега-6 (около 1 к 4).

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