В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали несколько человек

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале «Скорая медицинская помощь Бийска».

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Подробности рассказал главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.

«В результате столкновения пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса. Всего шесть человек. Все они доставлены в медицинское учреждение», — рассказал он.

Причины аварии на данный момент неизвестны, все обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам полиции.

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