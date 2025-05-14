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В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали несколько человек

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае
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Станция скорой медицинской помощи г. Бийск

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале «Скорая медицинская помощь Бийска».

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Подробности рассказал главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.

«В результате столкновения пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса. Всего шесть человек. Все они доставлены в медицинское учреждение», — рассказал он.

Причины аварии на данный момент неизвестны, все обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Недавно на территории Варненского района Челябинской области трое детей были госпитализированы после ДТП, в котором грузовик не пропустил легковой автомобиль. Все произошло на 82-м км автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.

Вечером 8 мая в Бокситогорске Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девушки. Инцидент произошел в квартале садоводства «Металлург».

Ранее в Ленобласти автомобиль с подростками перевернулся в кювет и загорелся.

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