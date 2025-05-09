В Ленобласти автомобиль с подростками перевернулся в кювет и загорелся

В Бокситогорске произошло ДТП при участии подростков, есть пострадавшие

В Бокситогорске Ленинградской области минувшим вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девушки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 9 мая в квартале садоводства «Металлург». 19-летний водитель «Ниссана Премьеры» не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.

В результате аварии две пассажирки – 16-летняя девятиклассница и 15-летняя семиклассница – были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

По информации «Фонтанки», водитель ранее не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В день происшествия он управлял чужим автомобилем.

До этого в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем под Волгоградом пострадали пять человек, двое попали в реанимацию. Сообщалось, что от удара легковую машину отбросило в сторону пешеходов.

Ранее в Петербурге мужчина на велосипеде сбил ребенка на пешеходном переходе.