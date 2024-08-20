Юристы посоветовали россиянам вызывать полицию, если соседи курят на балконе

Если соседи курят на балконе, доставляя дискомфорт, то на них можно пожаловаться в правоохранительные органы. В России действует запрет на курение на балконе, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.

«Курение на балконе, в подъезде и иных общественных местах запрещено. И в первую очередь оно запрещено не потому, что может доставить кому-то дискомфорт, а с точки зрения пожарной безопасности», — подчеркнул юрист.

Он пояснил, что вопросы безопасности связаны со случаями возгорания из-за брошенных с балконов бычков. Если соседи не реагируют на просьбы не курить на балконе, нужно вызвать наряд полиции и сообщить об этом, считает Карабанов. По возможности нарушение нужно зафиксировать на камеру мобильника, чтобы иметь доказательства.

Юрист подчеркнул, что курение на балконе создает риски пожара для всего дома, а вот в квартире курить можно — это не общественное место, в отличие от подъезда и балкона.

Россиянам ранее рассказали, какое наказание может грозить за курение в подъезде.