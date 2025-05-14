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Определены даты летних каникул для российских школьников

Минпросвещения: летние каникулы начнутся 26 мая и продлятся минимум 8 недель
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В Минпросвещения определили продолжительность летних каникул, передает РИА Новости.

Согласно представленной информации, школьники в РФ начнут отдыхать 26 мая. Каникулы будут продолжаться до 31 августа. В ведомстве отметили, что дети должны отдыхать от занятий не менее восьми недель.

Как уточняется, окончание учебного года для девятиклассников будет зависеть от расписания государственной итоговой аттестации.

В декабре прошлого года первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что во время каникул школьников не стоит загружать домашней работой, но обязательно просить почитать — минимум час в день. По словам депутата, поступает много жалоб от родителей на то, что у детей не остается времени на прогулку, на отдых, на игры, но это не значит, что во время каникул ребенок не должен брать в руки книгу.

Ранее экономист рассказала, как законно заработать школьнику в 2025 году.

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