Определены даты летних каникул для российских школьников

В Минпросвещения определили продолжительность летних каникул, передает РИА Новости.

Согласно представленной информации, школьники в РФ начнут отдыхать 26 мая. Каникулы будут продолжаться до 31 августа. В ведомстве отметили, что дети должны отдыхать от занятий не менее восьми недель.

Как уточняется, окончание учебного года для девятиклассников будет зависеть от расписания государственной итоговой аттестации.

В декабре прошлого года первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что во время каникул школьников не стоит загружать домашней работой, но обязательно просить почитать — минимум час в день. По словам депутата, поступает много жалоб от родителей на то, что у детей не остается времени на прогулку, на отдых, на игры, но это не значит, что во время каникул ребенок не должен брать в руки книгу.

Ранее экономист рассказала, как законно заработать школьнику в 2025 году.