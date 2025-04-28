Матвиенко раскритиковала зарплаты учителей в России

Уровень дохода начинающих педагогов в России нельзя назвать конкурентоспособным, он уступает заработку курьеров, доставляющих пиццу. На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говорится на сайте Госдумы.

«Зарплата молодого учителя не просто неконкурентна — на нее невозможно содержать семью. Вы знаете, что разносчик пиццы получает порядка 130 тысяч, а молодой учитель — 25-30 тысяч рублей», — заявила Матвиенко на заседании Совета законодателей.

Она добавила, что из 1,1 млн выпускников педагогических вузов только 40% устраивается на работу по профессии. По мнению Матвиенко, это связано с оплатой их труда, а не с тем, что они не хотят быть педагогами.

Матвиенко поддержал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он заявил, что вопрос оплаты труда учителей находится в работе Минпросвещения и Минфина. По его мнению, решению проблемы, в частности, будет способствовать появление в школах типовых штатных расписаний.

До этого Матвиенко предложила усилить меры для студентов-целевиков, которые после обучения в вузах не выполняют условия договора и отказываются возвращаться в регионы для работы. Глава Совфеда обратила внимание, что на данный момент очень сложно что-то востребовать со студента, который нарушил соглашение с предприятием.

Она призвала студентов-целевиков к ответственности, подчеркнув, что они ничего не платят за образование и еще получают повышенную стипендию, поэтому должны выполнять свои обязательства по договору.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России в 2025 году.