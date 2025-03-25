Госдума поддержала законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

В РФ увеличат штраф до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде

Государственная дума во время пленарного заседания в первом чтении приняла законопроект о введении штрафа до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде на новое место на срок свыше трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

В феврале документ в Госдуму внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Новое положение может дополнить статью 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По новой норме, несообщение гражданином в военный комиссариат или орган, который осуществляет первичный воинский учет, информации о переезде на новое место на срок свыше месяцев, которое не подтверждено регистрацией, влечет наложение административного штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

В данный момент часть 2 указанной статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, в действующей формулировке не уточняется срок пребывания на новом месте. Депутаты предложили исключить эту норму и закрепить новые санкции в отдельной части статьи.

До этого член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов заявил, что порой для нормальной работы российских военных необходимы пинки от депутатов и сотрудников военной прокуратуры.

Ранее депутаты Госдумы предложили новые инициативы об ограничении иностранного влияния.