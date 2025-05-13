Стало известно, какой кредитный лимит хотят россияне

В среднем россияне запрашивают кредитный лимит в три раза больше дохода

С января 2024 года по март 2025 года средний доход клиентов составил 89,1 тыс. руб., а желаемый лимит по кредитной карте — 226,8 тыс. руб. В марте 2025 года лимит снизился до 211 тыс. руб., а доходы выросли на 39% до 103 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это показало исследование Банки.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Клиенты, которые оставляли заявки на кредитные карты, в среднем имели доход 89,1 тыс. руб. и запрашивали лимит в 226,8 тыс. руб. То есть средний интересующий кредитный лимит был в 3,4 раза или на 240% больше среднего дохода.

В первом квартале 2025 года — в сравнении с аналогичным периодом в 2024 году — средний объем желаемого кредитного лимита снизился с 236,3 тыс. руб. до 214,7 тыс. руб. Максимальный лимит запрашивали в ноябре 2024 года (257 тыс. руб.), а минимальный — в августе (202 тыс. руб.).

По данным аналитиков, запросы на увеличение кредитного лимита зависят от сезонности: бОльшее суммы интересуют пользователей в преддверии новогодних праздников и сезона отпусков.

При этом доходы людей увеличились на 39% — с 74 тыс. руб. в январе 2024 года до 103 тыс. руб. в марте 2025 года.

В 2025 году изменилось среднее соотношение между желаемым кредитным лимитом и доходом — в среднем в январе-марте оно было на 24% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Значение индикатора колебалось от 2,8 в феврале и марте 2025 года до 3,9 в феврале 2024 года. Это связано с ростом доходов населения и более умеренными ожиданиями пользователей относительно возможного кредитного лимита.

Интересующий кредитный лимит чаще всего (в 33% случаев) не превышал размера дохода за месяц. При этом 15% пользователей хотели бы получить лимит суммой до 50% единоразового дохода, 13% — от 50 до 80%, 6% — от 80% до 100%.

У 20% клиентов желаемый лимит был равен 1-2 ежемесячным доходам, еще у 9% — 2-3.

Отмечается, что в январе-марте 2024 года структура запросов была аналогичной общей за рассматриваемый нами период, однако в том же периоде 2025 года значительно возросла доля пользователей, желающих получить кредитный лимит в размере менее одного месячного дохода.

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