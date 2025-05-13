Французские власти спасли почти 200 человек из Ла-Манша

Французские власти за сутки спасли 192 нелегальных мигранта с четырех лодок в проливе Ла-Манш. Об этом пишет Le Parisien.

На одном из судов произошло крушение — развалилась из-за потери транца, к которому крепился двигатель. Одного человека спасти не удалось. Шестеро человек пострадали от ожогов и переохлаждения. Тринадцать мигрантов были спасены патрульным катером, еще 68 человек подобрал спасательный буксир при поддержке вертолета Национального флота.

Сообщается, что одна из лодок с нелегальными мигрантами была перегружена, в результате чего 45 человек попросили помощи у французской патрульной службы, но остальные продолжили путь в Великобританию.

До этого 58% британцев поддержали введение ЧС в проливе Ла-Манш по примеру США.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона.