Итальянец избил партнершу и спрятал на террасе после того, как она потеряла сознание

В Италии мужчина избил любимую и выбросил на террасу, когда та потеряла сознание

Жителя Италии обвинили в насилии над своей возлюбленной. Об этом сообщает Padovaoggi.

Пара проживала в провинции Падуя, в коммуне Меглиадино-Сан-Виталь. 55-летний мужчина сначала сдавил сожительнице шею обеими руками и удерживал так длительное время, из-за чего женщина потеряла сознание.

Затем итальянец стал избивать возлюбленную по лицу, груди и жизненно важным органам. Когда ему показалось, что сожительница уже не дышит, он вытащил ее на террасу дома и накрыл ковром.

Как в полиции узнали о произошедшем, не сообщается. Мужчину задержали, на данный момент он находится под арестом.

Известно, что в прошлом году сожитель уже нападал на женщину, избивая по лицу, груди и рукам. При этом обвиняемый ежедневно угрожал партнерше, оскорблял ее и держал в повиновении. Также мужчина ограничивал свободу передвижения возлюбленной и говорил, что общаться с другими людьми и выходить из дома она может только с его разрешения.

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