В Финляндии подозревают трех моряков с танкера Eagle S в повреждении кабелей

Финская полиция подозревает трех членов экипажа танкера Eagle S в причастности к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, а также кабелей связи, проложенных в Балтийском море. Об этом сообщает телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на руководителя следственной группы Сами Лииматайнена.

«Полиция подозревает трех моряков в повреждении кабелей», — говорится в сообщении.

Лииматайнен сообщил, что с шести членов экипажа подозрения были сняты. Ранее правоохранительные органы сообщали, что в состав экипажа входило более 20 человек, являющихся гражданами Грузии и Индии.

При этом руководитель расследования отказался комментировать, отрицают ли трое подозреваемых свою вину, а также не предоставил информации о наличии доказательств, указывающих на то, что действия моряков были «продиктованы извне».

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией вышла из строя в декабре 2024 года. Финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля и четырех подводных кабелей связи. Тогда же таможенная служба Финляндии, не предоставив доказательств, заявила о возможной причастности судна Eagle S к транспортировке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и позволила пяти членам экипажа покинуть страну.

Ранее в Финляндии рассказали о ходе расследования повреждения кабеля в Балтийском море.