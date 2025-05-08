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На Кубе в ДТП с автобусом пострадал турист из России

Посольство: автобус попал в ДТП на Кубе, пострадал турист из России
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в окрестностях города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас) на Кубе. Об этом сообщило посольство и генеральное консульство в Гаване в своем Telegram-канале.

«Госпитализирован один человек», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что установлен контакт с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией. При необходимости будет оказано содействие по консульской линии.

В конце февраля туристический автобус попал в серьезное ДТП в провинции Прачинбури в Таиланде. По информации газеты Thairath, авария произошла во время перевозки экскурсионной группы из 200 человек на трех транспортных средствах. Последний автобус из трех потерял управление, снес бетонное заграждение и перевернулся. Автобус направлялся из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную провинцию Районг.

В момент аварии внутри автобуса находились 47 пассажиров и два водителя. 18 человек в результате аварии не выжили, еще 20 получили травмы.

Ранее на видео попал перевернувшийся с 35 россиянами автобус на Пхукете.

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