«Засыпал на кондиционере»: жительница Красногорска рассказала об упавшем с 9 этажа голом мужчине

В подмосковном Красногорске голый мужчина выпал с девятого этажа и приземлился в корзину для установки кондиционера этажом ниже. Владелица квартиры Мария рассказала «Газете.Ru», что перед этим инцидентом у соседей были слышны крики, а мужчина ударил девушку и, испугавшись полиции, решил спрыгнуть. По ее словам, подобные дебоши у живущей в той квартире девушки происходят не впервые.

«Приземлился он на кондиционер возле нашего окна, но этот кондиционер принадлежит бабушке с дедушкой, живущим внизу. Дедушка слепой. Люди очень перепугались, они на сердечных каплях сейчас сидят, им очень плохо. Это было ужасное утро. В пять утра девушка-соседка сверху, у нее часто всякие дебоши бывают, приехала с этим молодым человеком, которого, как она говорит, впервые вообще видит. Приехали и решили, видимо, продолжить свой кутеж, пить, сношаться, я не знаю, потому что мужчина был полностью голый. Он начал к ней приставать, она, видимо, не в состоянии, начала ему отказывать, он немного ее там прижал, то ли ударил. Она начала стучать очень сильно по полу и кричать. Мой молодой человек кинулся на девятый этаж с нашего восьмого в дверь тарабанить, чтобы понять, что происходит — вдруг там человеку нужна помощь, там уже поножовщина. В итоге этот мужчина нерусской национальности испугался, плюс девушку ударил, что мы вызовем полицию, прыгнул с девятого этажа, попал к нам под окно на восьмой», — сказала она.

Девушка заявила, что они вдвоем с молодым человеком не смогли бы затащить мужчину внутрь, поскольку он очень много весит и был сильно пьян — пришлось ждать МЧС.

«Они попросили через наше окно открыть все-таки, затянуть его. Даже если бы мы захотели, мы не смогли бы его затянуть, потому что человек под 140 килограмм. Он плюс ко всему спит, он ничего не понимает. Его затаскивали три мужчины МЧСника и мой молодой человек четвертый. Что могли сделать я и мой молодой человек вдвоем? Ничего. Только вызвать все необходимые инстанции», — добавила она.

Мария отметила, что после спасения мужчину отнесли на девятый этаж, где он пролежал голый полтора часа, поскольку полиция уехала, даже не составив протокол.

«В итоге мы позвонили второй раз и вызвали еще раз полицию и сказали его забрать. Как раз раннее это утро все шли на работы, в садики, в школу. Я его прикрыла, кинула на него пеленку, потому что он с голыми гениталиями, чтобы не нанести никому психологическую травму, особенно детям», — отметила она.

Мария подчеркнула, что мужчина испачкал ей окно кровью и фекалиями, а также сильно повредил кондиционер, однако с кого требовать компенсации, пострадавшие не понимают.

«Мне только моральный вред и то, что он там испачкал что-то. А вот бабушке с дедушкой снизу от нас живущих он очень сильно испортил кондиционер и саму эту защиту кондиционера. Не знаю, будем разбираться, где его искать. Мы не знаем, как зовут этого мужчину, откуда он», — посетовала она.

Девушка уточнила, что соседка, из квартиры которой выпрыгнул мужчина, не выходит на связь, однако жильцы будут добиваться ее выселения или проведения «воспитательных бесед».

13 мая Telegram-канал 112 сообщил, что в подмосковном Красногорске мужчина выпал с девятого этажа и приземлился на кондиционер этажом ниже. На опубликованных каналом кадрах видно, как он, не двигаясь, сидит в корзине для кондиционера, а затем лежит на полу чужой квартиры, не в состоянии встать, пока сотрудники МЧС снимают с него веревки, с помощью которых затащили мужчину внутрь.

Ранее шестилетний мальчик получил контузию мозга, выпав из окна третьего этажа.