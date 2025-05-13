Китаец бросил карьеру, чтобы ухаживать за матерью с деменцией

SCMP: в Китае мужчина уволился с работы ради ухода за матерью с деменцией

В Китае сын бросил карьеру, чтобы ухаживать за матерью с деменцией, пишет South China Morning Post.

32-летний Чжан Чжи из провинции Сычуань ведет в соцсетях блог о том, как ухаживает за своей матерью Юань, у которой лобно-височная деменция. Женщина, работавшая акушеркой, узнала о своем диагнозе пять лет назад. Со временем болезнь лишила ее памяти, языковых навыков и самоконтроля — сейчас ее когнитивные способности соответствуют уровню двухлетнего ребенка.

Болезнь проявляется в непредсказуемых поступках: Юань может взять еду со стола незнакомцев, выйти из магазина без оплаты или справить нужду в общественных местах. В одном из случаев она проглотила большое количество соли и была госпитализирована.

«Мне приходилось извиняться перед людьми, платить компенсации. Но я понимаю, что она больна, а не плоха», — говорит Чжан.

Чжи также принял решение уйти из своего стартапа и бросить карьеру, чтобы стать постоянным опекуном для матери.

«Я считаю ее не пациенткой, а ребенком. Когда я был маленьким, обо мне заботилась она. Теперь очередь за мной», — добавил мужчина.

Чтобы обезопасить мать дома, сын установил железные ворота, камеры видеонаблюдения и развесил записки с напоминаниями. Он аккуратно режет еду, убирает опасные предметы и стимулирует ее ум с помощью занятий письмом. Китаец также не планирует создавать собственную семью, считая, что все свое время должен посвятить матери.

«Ее болезнь неизлечима. Я не могу изменить диагноз. Но я могу сделать ее жизнь максимально комфортной и радостной», — рассказал он.

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