В Дагестане туристка рухнула с обрыва на базе отдыха, где хотела праздновать день рождения

В Дагестане пожилая туристка сорвалась с обрыва и не выжила

Туристка из Нижнего Новгорода получила серьезные травмы после падения с обрыва в Дагестане, она не выжила. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, женщина поехала в республику, чтобы отпраздновать 64-й день рождения. На одной из местных баз отдыха она хотела провести фотосессию и встретить рассвет.

На базе выяснилось, что между домиками для туристов есть не огороженные промежутки. Кажется, что прямо за ними находится море, но на самом деле за домиками сразу следует обрыв. Путешественница не заметила этого и пошла туда, в результате упав с обрыва высотой 2,5 м.

Близкие, с которыми приехала нижегородка, бросились помогать ей, но сами едва не сорвались вниз. В момент, когда ее нашли, женщина была в сознании.

«Говорила, что сильно ударилась позвоночником – у нее сильно болело в области тазобедренного сустава, женщина не могла встать», – сообщается в публикации.

По словам медиков, у женщины было раздробление тазовых костей, из-за которого повредились внутренние органы. Медики оказали ей помощь, но спасти не смогли.

Как рассказала знакомая туристки, правоохранители выписали владельцам базы отдыха предупреждение для устранения нарушений.

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