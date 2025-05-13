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Мужчина порезал ножом крымчанина ради пары бутылок водки и попал на видео

В Крыму задержали мужчину, который ранил человека ножом ради спиртного

Мужчина напал с ножом на жителя Керчи, чтобы забрать купленную им водку, сообщили в полиции Крыма.

Недавно в городскую больницу попал 42-летний мужчина с ножевыми ранениями. Он рассказал полицейским, что пострадал от нападения неизвестного, который набросился на него с ножом и отобрал пакет с покупками. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, и личность злоумышленника быстро установили. Им оказался 33-летний житель соседнего региона, до этого уже судимый за тяжкое преступление.

Задержанный во всем признался и пояснил, что решил ограбить прохожего, когда понял, что в его пакете находится спиртное. Однако потерпевший начал сопротивляться, тогда нападавший трижды ударил жертву ножом, забрал пакет и скрылся с места преступления. Грабитель находится под стражей, за разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее вооруженный молотком юноша отобрал телефон у инвалида-колясочника в Перми.

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