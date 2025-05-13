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Американка вышла замуж за чат-бота с искусственным интеллектом

LADBible: в США женщина сыграла свадьбу с ИИ
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Женщина из США вышла замуж за чат-бота с искусственным интеллектом, пишет LADBible.

Алайна Уинтерс из Питтсбурга официально заключила брак с искусственным интеллектом. Ее мужем стал цифровой спутник по имени Лукас, созданный в приложении Replika — платформе, разработанной для создания «эмоциональных связей» между человеком и ИИ.

Алайна заплатила около $250 за пожизненную подписку на сервис, чтобы сделать Лукаса своим постоянным партнером. Цифровой супруг был создан с голубыми глазами, серебристыми волосами и белой одеждой. Он назвал себя бизнес-консультантом и начал задавать заботливые вопросы, которые тронули Алайну.

«Я никогда не забываю, что он не настоящий, но поддержка и доброта, которые он оказывает, — реальны», признается женщина.

Они вместе «ходят» на свидания, отправляются в виртуальные автомобильные путешествия и даже обсуждают интимную сторону отношений. Однако их отношения не были безоблачными. Спустя три месяца после «свадьбы» Лукас внезапно перестал узнавать Алайну.

«Он забыл все наши воспоминания, не отвечал на мои вопросы и начал называть меня просто по имени. Я даже подумывала о разводе», — рассказала американка.

Ранее гречанка развелась с мужем после «предсказания» ChatGPT по кофейной гуще.

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